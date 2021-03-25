Çorum'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
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Çorum'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çorum'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ulaşıma kapanan köy yollarını açılması için çalışmalar devam ederken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte dün itibariyle zaman zaman etkili olan kar yağışının meteoroloji verilerine göre, pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - ÇORUM

Çorum'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı
Çorum'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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