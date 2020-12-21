Çorum'da 20 kişi yediği pastadan zehirlendi
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Çorum'da 20 kişi yediği pastadan zehirlendi

21.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:03
Çorum'da 20 kişi yediği pastadan zehirlendi

Çorum'da bir pastaneden alınan pastadan yiyen 7'si çocuk, 20 kişi hastanelik oldu.

Çorum'da bir pastaneden alınan pastadan yiyen 7'si çocuk, 20 kişi hastanelik oldu. Yoğun bakıma alınan 1 çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Çorum'da faaliyet gösteren bir pastaneden aynı gün alınan pastadan yiyen 20 kişi gece saatlerinde bulantı ve kusma şikayeti ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 7'si çocuk, 20 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 çocuğun da tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Hastaların ifadeleri doğrultusunda pastane ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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