ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kırsalda bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki ile 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title