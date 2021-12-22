ÇORUM'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ÇORUM'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kırsalda bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki ile 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.