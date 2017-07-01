Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Osmancık ilçesi D-100 karayolu Karaçırak mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönüne giden 29 yaşındaki Asghar Sabati Mokarrami yönetimindeki 34 LM 9753 plakalı otomobil ile 31 yaşındaki Erdem Başkaya yönetimindeki 14 HB 144 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Başkaya yönetimindeki otomobilde bulunan 46 yaşındaki Selim Başkemer olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü de yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviyela alındı.



- Çorum