Çorum'da 2 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavgaya 6 Tutuklama

ÇORUM'da iki grup arasındaki alacak kavgasında 2 kişi silahla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Olay, Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Satılmış K.'ye ait iş yerininin önünde Orhan M. ve Hacı A. ile Fehmi A, İlyas B., Hacı E. ve Musa D. arasında alaca meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Satılmış K. ile diğerleri birbirine tabanca ile ateş etti. Olayda Orhan M. ile Fehmi A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaraılar, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Satılmış K. ile Hacı A., İlyas B., Hacı E. ve Musa D. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Fehmi A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabancaya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan 6 kişinin Sungurlu İlçesinden Çorum'a geldikleri öğrenildi.

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