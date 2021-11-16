Çorum'da 2 kişinin öldüğü düğünde teslim olan maganda tutuklandı

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da düğünde tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşları Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'i (38) vurarak ölümüne neden olan Murat Yılmaz (46), jandarmaya teslim oldu. Gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.

Olay, pazar akşamı Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunlar, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti. Alparslan ve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polisin arama çalışmaları sürerken, Murat Yılmaz, bugün sabah saatlerinde jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İfadesinin ardından Bayat Adliyesi'ne sevk edilen Murat Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.