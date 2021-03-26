Çorum'da 2 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor
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Çorum'da 2 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Sağlık
Çorum'da 2 kişinin KYK yurdundaki Kovid-19 karantinası sürüyor

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinasının sürdüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktardı.

Çiftçi, bu kuralla aykırı davrananların KYK yurtlarında karantinaya alındığını, söz konusu kişilerden günlük masraflarının tahsil edildiğini vurguladı.

Bu kişiler hakkında 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıp suç duyurusunda bulunulduğunu da aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçen hafta 11 kişi karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilerek KYK yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtta karantina süreci devam eden 2 kişi bulunmaktadır. Mahalle denetim ekiplerince 18 bin 60 iş yeri ve kişi, gerek ihbar gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 11 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 184 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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