Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı

Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ev ile alevlerin sıçradığı bitişiğindeki samanlık, kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ev ile alevlerin sıçradığı bitişiğindeki samanlık, kullanılamaz hale geldi. 

İskilip'e bağlı Göl köyünde, Recep ve Ayşe Abaz çiftine ait 2 katlı evde, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ev ve samanlık, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  


Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Antony Blinken Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da 2 katlı ev ile samanlık yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 13:49:23. #1.14#

title