Çorum'da 2 bin 867 konutun hak sahipleri belirlenecek

Çorum'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahipleri, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı kura çekim töreniyle belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, yarın saat 14.00'te Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması beklenen törende il merkezi ve ilçelerde inşa edilecek konutların sahipleri kurayla belli olacak.

Proje kapsamında Çorum il merkezinde inşa edilecek bin 200 konut için yapılan başvurulardan 12 bin 457'si geçerli sayıldı. Alaca ilçesinde inşa edilecek 300 konut için bin 139, Bayat ilçesinde inşa edilecek 200 konut için 282, İskilip ilçesinde inşa edilecek 300 konut için 730, Kargı ilçesinde inşa edilecek 63 konut için 439, Laçin'de inşa edilecek 26 konut için 32, Mecitözü ilçesinde inşa edlecek 28 konut için 538 Osmancık ilçesinde inşa edilecek 300 konut için 3 bin 492 başvuru, Sungurlu ilçesinde inşa edilecek 400 konut için 4 bin 218, Uğurludağ ilçesinde inşa edilecek 50 konut için 238 başvuru geçerli olarak kabul edildi. - ÇORUM

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim

Babasının haberinden sonra fenalaştı: Beyin kanaması geçirebilirdim
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Aile hekimliğinde kurallar değişti! Yönetmelik Resmi Gazete'de

Aile hekimliğinde kurallar değişti
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Bircan Bali’den İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım

İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım
40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Savaşta korkunç bilanço! Cesetlerin yüzde 40'ı tanınmayacak halde