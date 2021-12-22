Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 228 litre sahte içki ile 3 kilogram anason ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title