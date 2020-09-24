Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
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Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

24.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:31
Çorum'da 18 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 11 kişi ile 7 pozitif ya da temaslı mevsimlik işçi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 11 kişi ile 7 pozitif ya da temaslı mevsimlik işçi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini kaydeden Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 11 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

Kentteki mevsimlik işçilerin de denetlendiğini aktaran Çiftçi, "Ayrıca ilimizde mevsimlik işçi olarak çalışan Kovid-19 pozitif veya temaslısı olan 7 vatandaşımız da izole olacak yeri olmadığı için karantina sürelerini tamamlamak üzere izolasyon yurduna yerleştirilerek gözlem altına alınmıştır. Toplum sağlığımızın korunması adına denetimlerimiz artarak devam edecek olup, tüm halkımızın kurallara ve tedbirlere hassasiyetle uyması bu mücadeleyi başarı ile sürdürmemiz açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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