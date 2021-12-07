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Çorum'da 15 aracın lastikleri kesildi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Çorum'da 15 aracın lastikleri kesildi

ÇORUM'da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesilirken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı.

ÇORUM'da, park halindeki 15 aracın lastikleri kesilirken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de, sabah saatlerinde, park halindeki araçların lastiklerinin kesik olduğunu fark edenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 15 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi. Araçlarının lastikleri kesilen sürücüler, polise başvurarak, şikayetçi oldu. Ekipler ise çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Çorum'da 15 aracın lastikleri kesildi

Çorum'da 15 aracın lastikleri kesildi

Çorum'da 15 aracın lastikleri kesildi

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