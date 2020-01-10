Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi
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Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi.

10.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:42
Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

'da, ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce kent merkezine bağlı iki köyde bulunan iki adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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