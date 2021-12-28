ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Haberler
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ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da, polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada ise 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da son 10 günde sahte içkiden zehirlenen 19 kişiden 5'i hayatını kaybetmişti.

ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

ÇORUM'DA 1278 LİTRE 'SAHTE İÇKİ' ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

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