1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
AA - Haberler | Güncel

Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da 1278 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kent merkezi ve Mecitözü ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi.

İki şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1278 litre sahte içki, 11 kilogram anason, kaçak sigara, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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