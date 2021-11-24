Çorum'da 125 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 125 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 125 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çorum'da bir otomobil ve depoda 125 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobil ve depoda 125 bin 600 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen iki zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Zanlılara ait otomobil ve depoda yapılan aramada 125 bin 600 bandrolsüz makaron ile 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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