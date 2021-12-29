Çorum'da 123 şişe bandrollü sahte rakı ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 123 şişe bandrollü sahte rakı ele geçirildi

Çorum'da 123 şişe bandrollü sahte rakı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki şişesi ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkollü içki şişesi ele geçirildi.

Ediline bilgiye göre, halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde bir adreste kaçak/sahte alkollü içki imal edilerek piyasaya sürüldüğünü tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahısa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 123 şişe 70 cl kaçak/sahte bandrollü yeni rakı ibareli sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte/kaçak alkollü içki şişelerine el koyan jandarma ekipleri gözaltına aldığı şüpheli şahıs hakkında ise adli soruşturma başlattığı bildirildi.

(Bülent Özkaleli-İHA)

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