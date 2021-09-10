Çorum'da 11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü etkinliği düzenlenecek
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Çorum'da 11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü etkinliği düzenlenecek

Çorum'da 11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü etkinliği düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve Osmancık Belediyesi iş birliğinde terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenleri anma etkinliği düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ve Osmancık Belediyesi iş birliğinde terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenleri anma etkinliği düzenlenecek.

MEB İLKSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, İLKSAN'ın 11 Eylül 1994'te terör örgütünce şehit edilen öğretmenlerin aziz hatıralarına ithafen her yıl eylül ayının 11. gününü "Şehit Öğretmenleri Anma Günü" olarak belirlediği hatırlatıldı.

Görevi başında şehit edilen 168 öğretmenin her yıl çeşitli etkinliklerle anıldığı belirtilen açıklamada, bu yılki etkinliğin Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, etkinlikler kapsamında, Osmancık Belediyesi tarafından inşa edilen "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı"nın açılışının yapılacağı ve Osmancık Beylerçelebi Camisi'nde mevlid-i şerif okutulacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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