Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu
Haberler » Güncel » Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu - Haber

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10
Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

'un ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi Osmancık 'ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve milli eğitim müdür yardımcıları da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.

(Tugay Göktürk - İsmail Kabakdere/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler