Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem
11.12.2020 02:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:27
AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.24'da 3.7, 1.34'de ise 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Uğurludağ ilçesinde panik anlar yaşandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı