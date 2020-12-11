Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem
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Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem

11.12.2020 02:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:27
Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem

AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.24'da 3.7, 1.34'de ise 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Uğurludağ ilçesinde panik anlar yaşandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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