Çorum'da 10 bin 415 litre sahte içki ele geçirildi
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Çorum'da 10 bin 415 litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 10 bin 415 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da 10 bin 415 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Çorum'da 10 bin 415 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Sahte içki ürettiği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 10 bin 400 litre şarap, 15 litre rakı ve 15 kilogram anason ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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