Çorum'da 1 ton 204 kilogram sahte içki ele geçirildi

19.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:48

Çorum'da, yılbaşı öncesi polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 1 ton 204 kilogram sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halk sağlığını tehdit eden ve vatandaşların hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan sahte alkolle ilgili durumların yaşanmaması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce kent merkezinde B.G, Y.K, M.P, S.A.K. ve E.T'nin iş yeri ve depolarına baskın yapıldı.

Operasyonda, 581 kilogram el yapımı rakı ve 623 kilogram el yapımı şarap olmak üzere 1 ton 204 kilogram sahte içki, 320 paket gümrük kaçağı sigara ve alkol yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA