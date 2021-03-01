Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi
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Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

01.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:59
Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

ÇORUM'un Dodurga ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçede görevli 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, ailelerinin de gözetim altına alındığını duyurdu.

ÇORUM'un Dodurga ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Aydın, ilçede görevli 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutasyonlu virüs tespit edildiğini, ailelerinin de gözetim altına alındığını duyurdu. 

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. İlçe halkının salgın kapsamında dikkatli ve duyarlı olmasını isteyen Başkan Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerin de sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz." 


Çorum'da 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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