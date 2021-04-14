Çorum'da 1 milyon 550 bin makaron ele geçirildi
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Çorum'da 1 milyon 550 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da 1 milyon 550 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 milyon 550 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Çorum'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 milyon 550 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak sigara deposu olarak kullanıldığı tespit edilen evde, 1 milyon 550 bin sahte bandrollü makaron bulundu.

Depo sahibi ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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