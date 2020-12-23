Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı
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Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı

23.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:21
Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı araçta toplam 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerer bandrollü makaron ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı araçta toplam 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerer bandrollü makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ülkeye kaçak yollardan sokulan kaçak eşyaların ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahsın aracında yapılan adli aramada 1 milyon 480 bin adet sahte ve mükerrer bandrollü içi boş makaron sigara ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken yakalanan makaronlara el konuldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı
Çorum'da 1 milyon 480 bin adet makaron yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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