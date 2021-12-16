Çorum'da 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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Çorum'da 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çorum'da 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir araçta 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir araçta 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara taşıdığı tespit edilen zanlıya ait otomobili Osmancık ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Operasyonda, araç sahibi gözaltına alındı.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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