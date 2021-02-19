1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

19.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:19

Çorum'da bir bağ evinde 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron bulundu.

Çorum'da bir bağ evinde 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alındı.

1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Özge Özder Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 16:19:53. #1.15#
title