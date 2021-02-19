1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

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Çorum'da bir bağ evinde 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron bulundu.

Çorum'da bir bağ evinde 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 400 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı