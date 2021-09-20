Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde bir süre takip ettikleri iki aracı Ankara'dan bandrolsüz makaron getirdikleri şüphesiyle durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 1 milyon 30 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı polis merkezine götürüldü.