Çorum'da 1 köy ile 2 mahallesi karantinaya alındı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyü merkez ve köyün iki mahallesi, korona virüs izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere köyü merkez ve köyün iki mahallesi, korona virüs izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Kaymakam Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Kaymakamlık Binası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda gündemdeki konular görüşüldü. Toplantıda Gökdere köyü merkezi ile İğdeyiçal ve Kızılkaya Mahallelerinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Gökdere köyü Merkez, İğdeyiçal ve Kızılkaya Mahallelerinin 21.04.2021 tarihi, saat 19.00 itibarıyla 10 (on) gün süre ile karantina altına alınmasına, karantina uygulamasının düzenli olarak Jandarma devriyesi tarafından kontrolüne, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, köy camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı