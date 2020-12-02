Çorum'da 1 ayda 66 şüpheliye narkotik suçlardan işlem yapıldı
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Çorum'da 1 ayda 66 şüpheliye narkotik suçlardan işlem yapıldı

02.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:46
Çorum'da 1 ayda 66 şüpheliye narkotik suçlardan işlem yapıldı

Çorum'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 1 ay içinde düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Çorum'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 1 ay içinde düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ile Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde çok sayıda operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 66 kişinin üstlerinde, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 bin 34 uyuşturucu hap, 2 bin 973 ekstazi hap, 245 gram bonzai, 141 gram esrar, 5,80 gram eroin, 2 mililitre sıvı eroin maddesi, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çeşitli düzenekler ele geçirildiği anlatılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 49 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 14 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmış, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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