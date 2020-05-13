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ÇORUM ÇORUMLULARIN REKOR DENEMESİNDEKİ FİDANLAR YEŞERDİ

ÇORUM'da, geçen yıl 11 Kasım'da, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi.

ÇORUM ÇORUMLULARIN REKOR DENEMESİNDEKİ FİDANLAR YEŞERDİ
13.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:59

ÇORUM'da, geçen yıl 11 Kasım'da, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru', 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak, Türkiye adına tescil edildi. Toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen 6 ayda tutarak yeşermeye başladı.

Çorum'un Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada, 11 Kasım 2019'da rekor denemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisi ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme rekoru' egale edildi. Denemede, 1560 dönümlük alanda 302 bin 150 fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'daki fidan dikme etkinliğinde, 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimiyle rekor kırıldığını açıkladı. Toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen 6 ayda tutarak yeşermeye başladı.

'FİDANLARIN TAMAMI TUTTU'

Celilkırı mevkiindeki ormanlık alanda incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin gelecekte çok önemli bir ormana kavuşacağını söyledi. Aşgın, "Ağacı dikmekle iş bitmiyor. Çorumlu hemşerilerimizle el ele vererek diktiğimiz fidanları yerinde gördük. Geldiğimizde gördük ki hemen hemen ağaçlarımızın tamamı tutmuş. İnşallah aradan belli bir süre geçtikten sonra Celilkırı Mevkiinde sedir ağaçları, karaçam ağaçlarından oluşan 303 bin 150 ağaçlık bir ormana kavuşmuş olacağız. Rekorla dikilen fidanların kurumaması için gerekli çalışmayı yapıyoruzö dedi.

ÇORUM ÇORUMLULARIN REKOR DENEMESİNDEKİ FİDANLAR YEŞERDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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