ÇORUM ÇİTLE ÇEVRİLEN EVLERİNE MERDİVENLE İNİP ÇIKIYORLAR

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde ihale ile satın aldığı arsaya tek katlı ev inşa eden Ali Gülkafa (65), duvar ördüğü belediyeye ait arsayı izinsiz kullanmaya başladı. Belediye ekipleri de ambar inşaatı başlattıkları arsada Gülkafa'nın evine giden yolu beton direkler dikerek, çitle çevirmeye başladı. Gülkafa ailesi yolu kesilen evlerine ördükleri duvardan merdivenle inip çıkmaK zorunda kaldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Ali Gülkafa, 3 yıl önce belediyenin ihaleye çıkardığı arsayı alarak üzerine tek katlı ev inşa etti. Evde eşi Sündüz Gülkafa (63) ile birlikte oturan Ali Gülkafa, bir süre sonra arsanın bitişiğine duvar ördü. Ördüğü duvarla arsanın sınırlarını genişleten Gülkafa, belediyeye ait arsayı izinsiz kullanmaya başladı. Durumu öğrenen belediye görevlileri, aileyi duvarı yıkmaları yönünde uyardı, ancak duvar yıkılmadı. Belediye ekipleri de ambar inşaatı başlattıkları arsada Gülkafa'nın evine giden yolu beton direkler dikerek, çitle çevirmeye başladı. Gülkafa ailesi de yolu kesilen ve evlerine ördükleri duvardan merdivenle inip çıkmak zorunda kalıyor. Ailenin yola ulaşmak için en kısa güzergah olan merdiveni kullandığı belirtildi.

Ali Gülkafa, yolun geçtiği arsanın belediyeye ait olduğunu belirterek Ben oraya bir duvar ördüm diye belediye yolu kapattı. 'Nasıl evime gidip geleceğim' diye sordum. Bana 'Sana yol yok, izinsiz ördüğün duvardan inip çıkarsın' dediler. Eve eşimle, merdivenle ne kadar inip çıkabilirim ki Burada mağduriyet yaşıyoruz dedi.

Arsanın belediyeye ait olduğunu belirten Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ise Biz oraya ambar yapıyoruz. Çit çekilen yer bizim arazimiz. Bunu da yapmayalım mı Bu kişi yıllardır belediyenin arazisini kullanmasına izin verdik, ancak şuan bize ihtiyaç olduğu içinde buraya inşaat çalışması başlattık, Bu kişinin de 'benim yolum' dediği bize ait olan alanı çitle çevirme çalışması başlattık. Bu kişi gitmiş su hattını üzerine duvar örmüş. Belediyenin fen memuru gitti, ölçümlerini yaptı. Bölge tel örgüye alınıyor. Orada belediyenin işçilerinin yanında bu kişi tel örgü çekerken bana saldırdı. Bu kişi belediyenin arsasını sahipleneyim diyor. Parsel sorgulamada zaten bakıldığında bizim alanımız çıkıyor. Devletin kadastro tapulu yolu var. Adam yolu kapattı. Kaçak yeni ev ve ahır yapmak istedi, izin vermedik diye konuştu.

Kaynak: DHA