ÇORUM Çıplak ayak geldiği kontrol noktasında eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polise sığındı

Çıplak ayak geldiği kontrol noktasında eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polise sığındıÇORUM'da bir kadın, çıplak ayak 2 kilometre koşarak geldiği kontrol noktasında, evde tartıştığı eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polisten yardım istedi.