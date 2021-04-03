ÇORUM Çıplak ayak geldiği kontrol noktasında eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polise sığındı
Çıplak ayak geldiği kontrol noktasında eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polise sığındıÇORUM'da bir kadın, çıplak ayak 2 kilometre koşarak geldiği kontrol noktasında, evde tartıştığı eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polisten yardım istedi.
Çıplak ayak geldiği kontrol noktasında eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polise sığındı
ÇORUM'da bir kadın, çıplak ayak 2 kilometre koşarak geldiği kontrol noktasında, evde tartıştığı eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip polisten yardım istedi. Polis merkezine götürülen kadının darp iddiası araştırılıyor.
Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin yanına çıplak ayakla koşarak bir kadın geldi. Eşinin, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evlerinde kendisini dövdüğünü söyleyen kadın, polislerden yardım istedi. İsmi açıklanmayan kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, darp iddiasını araştırıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı