ÇORUM Çatıda yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu

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Çatıda yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttuÇORUM'da ayakkabıcılar arastasında çıkan çatı yangını paniğe neden oldu.

Çatıda yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu

ÇORUM'da ayakkabıcılar arastasında çıkan çatı yangını paniğe neden oldu. Çevrede toplanıp cep telefonu kameraları ile yangını görüntülemeye çalışan kalabalık, 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etti. Kalabalık polisin uyarısı ile dağıldı.

Ayakkabıcılar arastasında bugün saat 14.30 sıralarında çatıdan alevlerin yükseldiği gören esnaf, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Bazı esnaf ise iş yerlerini boşaltmaya çalıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Sosyal mesafeyi ihlal eden kalabalık, polisin uyarısı ile dağıldı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı