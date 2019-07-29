ÇORUM Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı
Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldıÇorum'un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Beylerçelebi Camisi'nin kubbesinde yuva yapan leyleklerden birinin kanadının demirlere takılması sonucu yaralandığı ve uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kubbeye ulaştı. Kanadından yaralanıp uçamayan yavru leylek, kurtarıldı. Yavru leylek, götürüldüğü veterinerde tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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