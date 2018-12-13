Çorum Buz Tutan Yokuş, Sürücüleri Zorladı

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiledi. Buz tutan yollarda sürücüler ve yayalar zorluk yaşadı.

Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar güç anlar yaşadı. Özellikle Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zorluk yaşadı. Bazı araçlar buz tutan yolda kayarken, vatandaşlar sürücülere yardım etti.