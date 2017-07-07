Çorum Börek Pişirirken Mutfak Tüpü Alev Aldı Apartman Sakinleri Dışarı Kaçtı

Börek pişirirken mutfak tüpü alev aldı apartman sakinleri dışarı kaçtı



ÇORUM'da bir evdeki mutfak tüpünün alev alması sonucu korku dolu anlar yaşandı.



Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Çoraklık 6. Sokak'ta bulunan Özsaraç Apartmanında meydana geldi.



Apartmanın 8. katındaki dairede yaşayan Halime Yılmaz evinin mutfağında börek pişirdiği sırada mutfak tüpü alev aldı. Korku dolu anların yaşandığı sırada ev sakinleri tarafından alev topuna dönen mutfak tüpü, evin balkonuna çıkarıldı. Bu sırada mutfağın perdelerinin de tutuşması nedeniyle yangın çıktı.



Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, piknik tüpü de zamanında müdahaleyle patlamadan söndürüldü.



Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Bazı kadınların da ağladığı görüldü.



Yangında evin mutfağında maddi hasar meydana gelirken, her hangi can kaybı ve yaralanma olmadı