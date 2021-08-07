Çorum Belediyesinin "Engelsiz Kafe"sinde sona gelindi

Çorum Belediyesince inşası devam eden Engelsiz Kafe'de, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Çorum Belediyesince inşası devam eden Engelsiz Kafe'de, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'ndaki Engelli Kafe'de incelemelerde bulundu.

Aşgın, 315 metrekare alana sahip kafenin kısa süre içinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Kafede aynı anda 130 engelli vatandaşa hizmet verilebileceğini belirten Aşgın, "Engelli Kafe'de çalışan personel yine engelli kardeşlerimizden oluşacak. Kafede engelli bireylerin yaptığı sanatsal çalışmalar sergilenecek. Farkındalık oluşturmak amacıyla engelli gruplarının temsil edildiği renkler, mekan tasarımı ve ışıklandırma kullanıyoruz. Engelli kardeşlerimiz burada herhangi bir engelle karşılaşmadan konfor içinde hareket edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan