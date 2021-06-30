Çorum Belediyesinden yapılandırma çağrısı
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Çorum Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Çorum Belediyesinden yapılandırma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulunuldu.

Çorum Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulunuldu.

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme noktasında kolaylıklar sunuluyor. Yapılandırmaya ilişkin Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vergi borcu olan vatandaşların ilk vade tarihine kadar peşin ödeme gerçekleştirmesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve iki aylık ödeme periyoduyla 36 aya kadar taksit imkanı sunulacağı kaydedildi.

Son başvuru 31 Ağustos

Söz konusu kanunun İlan ve Reklam Vergisi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İşgal Harcı ve para cezaları ödemelerinde geçerli olduğunu kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde Eylül sonuna kadar ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde 36 aya kadar ödenebilecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, iki taksitle ödemelerde ise yüzde 12,5 indirim uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yapılandırma kapsamında ödenecek vergi borçları için başvuruların 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini hatırlatarak http://yapilandirma.corum.bel.tr/ adresinden de yapılandırma için başvuru yapabileceğini kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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