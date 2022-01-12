Çorum Belediyesinden sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haberler
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Çorum Belediyesinden sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Çorum Belediyesinden sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşgın ve Öztürk, Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Final sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet eden Aşgın ve Öztürk, belediyenin mobil ikram aracında hazırlanan sıcak çorbadan ikram etti.

Aşgın ve Öztürk, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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