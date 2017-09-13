Çorum Belediyesinden Okul Temizliği

Çorum Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim sezonu öncesi şehir merkezindeki tüm okullarda temizlik çalışması yaptı.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının 17 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, belediye olarak kent merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarla birlikte 105 okulun bahçe temizliğini yaptıklarını, çöp konteynırlarını yıkadıklarını kaydetti.



Candan, "Okul bahçelerindeki çöp konteynırlarında oluşabilecek kötü koku ve öğrencilerimizin sağlıklarını tehlikeye sokacak bir durumla karşılaşmamaları için konteynırlarımızın temizliğini modern sistemlerle hijyenik bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.