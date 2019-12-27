Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

27.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:24

Çorum Belediyesi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak iş adamlarından para talep eden kişilere yönelik uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin Çorumlu iş adamlarını arayarak, ihtiyaç sahibi insanlara mont yardımı yapılacağı bahanesiyle Aşgın ve belediye başkan yardımcılarının adını kullanıp para istedikleri belirtildi.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hemşehrilerimiz, maddi anlamda Belediyemizin, Belediye Başkanımızın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimlerini kullanarak para talebinde bulunanlarla ilgili güvenlik güçlerini arayarak şikayette bulunmaları gerekmektedir. Bazı iş adamlarının bu tuzağa düştüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu dolandırıcılar ile ilgili Çorum Belediyesi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA