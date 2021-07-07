Çorum Belediyesi yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetine yeniden başladı
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Çorum Belediyesi yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetine yeniden başladı

Çorum Belediyesi yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetine yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yaşlı bakım ve ev temizliği hizmeti yeniden başladı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yaşlı bakım ve ev temizliği hizmeti yeniden başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yalnız yaşayan 250 yaşlı vatandaşın evinin belediye ekiplerince düzenli olarak temizlendiğini bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle yaşlı bakım ve ev temizliği hizmetinin de aralarında bulunduğu birçok sosyal belediyecilik hizmetine ara verildiğini belirten Aşgın, normalleşme süreciyle bu hizmetleri tekrar başlattıklarını aktardı.

Aşgın, "Düzenli olarak 250 büyüğümüzün evini temizliyoruz. Halılarını yıkıyor, camlarını siliyor, toz alıyor ve yemek yapıyoruz. Gittiğimiz her evde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Vatandaşımız bu hizmeti memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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