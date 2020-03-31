Çorum Belediyesi yardımlar için banka hesabı açtırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak isteyenler için Çorum Belediyesi iki ayrı hesap açtırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak isteyenler için Çorum Belediyesi iki ayrı hesap açtırdı.

COVİD 19 adıyla açılan bu hesaba ilk bağış Hak İş il Başkanı Mustafa Köroğlu'ndan geldi. Köroğlu, bir aylık emekli maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın geçtiğimiz günlerde bir aylık maaşını bağışlamasının ardından kendisinin de sorumlu hissettiğini ve bu nedenle bir aylık emekli maaşını bağışladığını kaydeden Mustafa Köroğlu, tüm hayırseverleri Çorum Belediyesinin açtırdığı hesaba yardımda bulunmaya davet etti.

'Eski belediye personelinden yardım'

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü eski personelinden Hakkı Balcı da 3 bin 500 TL'lik ayni yardımda bulundu. Balcı, yardımını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a Gıda Bankasında teslim etti.

Çorum Belediyesi'nin açtırdığı banka hesap numaraları şunlar:

Halk Bankası: COVİD 19

Hesap No: 07000060

IBAN: TR24 0001 2009 3120 0007 0000 60

Ziraat Bankası: COVİD 19

Hesap No: 001587310207752

IBAN: TR91 0001 5001 5800 7310 2077 52 - ÇORUM

Kaynak: İHA