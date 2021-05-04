Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı
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Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı

Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirleri nedeniyle temizlik hizmeti veremediği 300 ulu çınarı unutmadı.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirleri nedeniyle temizlik hizmeti veremediği 300 ulu çınarı unutmadı.

Çorum'daki üreticilerden temin edilerek hazırlanan içerisinde erişte, tarhana ve perişka bulunan hediye paketleri, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından evde temizlik hizmeti alan 300 aileye ulaştırılıyor. 'Ulu çınarlarımıza ne kadar hizmet etsek az' diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, evde bakım hizmeti ve evde temizlik hizmeti alan 300 ailemize pandemi tedbirleri nedeniyle hizmet veremiyoruz. Bu yüzden gıda bankamız aracılığıyla Çorumlu üreticilerden temin ederek hazırladığımız erişte, tarhana ve perişkadan oluşan hediye paketlerimizi ulu çınarlarımızın adreslerine teslim ediyoruz. Büyüklerimize aşkla hizmet ediyor, onları yalnız bırakmamak için çaba harcıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Aşgın, şu anda pandemi şartları sebebiyle yapılamayan evde bakım ve ev temizliği hizmetlerinin normalleşmeyle birlikte tekrardan başlayacağını söyledi. - ÇORUM

Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı
Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı
Çorum Belediyesi ulu çınarları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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