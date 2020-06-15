Çorum Belediyesi puhu yavruları için taş ocağındaki çalışmaları durdurdu
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Çorum Belediyesi puhu yavruları için taş ocağındaki çalışmaları durdurdu

Doğal ve yaban hayatı bakımından zenginliklere sahip olan Çorum, bu günlerde yaban hayatı ve kuş fotoğrafçılarının akınına uğruyor.

Çorum Belediyesi puhu yavruları için taş ocağındaki çalışmaları durdurdu
15.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:37

Doğal ve yaban hayatı bakımından zenginliklere sahip olan Çorum, bu günlerde yaban hayatı ve kuş fotoğrafçılarının akınına uğruyor. Çorum Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından puhu fotoğrafı çekmek isteyen fotoğraf sanatçıları için Karaağaç Köyü sınırları içerisinde kalan taş ocağındaki çalışmalarını durdurdu.

Türkiye'nin kuş fotoğrafçılığı bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Çorum'a gelen fotoğrafçılar bu günlerde farklı bir kuşun fotoğrafını çekebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Puhu kuşunu ve yavrularını çekmek isteyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları merkeze bağlı Karaağaç köyü sınırları içerisinde yer alan Çorum Belediyesi Taş Ocağını mesken tutuyor. Belediyenin çalışma sahası içerisine yuvasını yapan anne puhu, yavrularını büyütürken bu durum Çorumlu fotoğraf sanatçılarının dikkatinden kaçmadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, taş ocağındaki çalışmaların durdurulması yönünde taleplerini ileten fotoğrafçılar, puhu yavrularının Temmuz ayı sonuna doğru uçabileceklerini ve bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kuş fotoğrafçıları adına bir açıklama yapan Engin Bıyıkoğlu, puhu kuşunun baykuşgillerden olduğunu ve dağ ve ormanlarda yaşayan büyük bir kuş türü olduğunu söyledi.

Puhuların yuvalarını genellikle kaya yarıkları, uçurumlar ve yamaçlara kurmayı tercih ettiklerini dile getiren Engin Bıyıkoğlu, "Çorum, kuş fotoğrafçıları için çok mümbit bir coğrafyaya sahip. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli yerlerinden Çorum'a kuş fotoğrafı çekmek için gelen fotoğraf sanatçıları var. Fotoğrafını çekmek istedikleri kuşların başında da puhu kuşu gelmektedir. Türkiye'de nadir görülen bu kuşlar, Çorum'un turizminin gelişimine de katkılar sağlamaktadır." dedi.

Çorum'da görülen puhu ailesinin belediye taş ocağına yuvasını yaptığını tespit ettiklerini, kuş fotoğrafçılarının kendilerinden taş ocağındaki çalışmaların puhu yavrularının uçacakları tarihe kadar durdurulması talebini makul karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Puhu yavruları Temmuz ayı sonuna kadar bizim misafirimiz olacak. Ne zaman uçmak isterlerse biz taş ocağındaki çalışmalarımıza o zaman başlayacağız." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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