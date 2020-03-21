Çorum Belediyesi'nden yoğun "Covid19" tedbirleri
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Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüs, Çorum, Güncel

Çorum Belediyesi'nden yoğun "Covid19" tedbirleri

Çorum Belediyesi, koronavirüse karşı yoğun önlemler almaya devam ediyor.

21.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:46
Çorum Belediyesi'nden yoğun

Çorum Belediyesi, koronavirüse karşı yoğun önlemler almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının resmi açıklamasından sonra Çorum genelinde dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla başlatan Belediye, hizmet birimlerinde de tedbirlerini artırdı.

Çorum Belediyesinde alınan Koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk olarak mikroplara ve virüslere karşı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı hizmet binasındaki tahsilat alanlarını ve bekleme yerlerinin titizlikle temizliğinin yapıldığını söyledi.

Bu yerlerin dezenfekte edildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, "Ayrıca hehşehrilerimizin belediyemize olan işlerinde yoğun olarak kullanılan ruhsat servisi, halkla ilişkiler, su faturası ödeme, gelir servisi ve abonelik işlemlerinin yapıldığı birimlerde de vatandaşımızla personelimiz arasına 1 metrelik mesafede şeritler çektik. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yemekhanede yemek yiyen personelimizin oturma düzenini değiştirerek sandalyeler arasında boşluklar bıraktık. Önümüzdeki hafta itibariyle de dönüşümlü olarak personelimize 1'er hafta arayla idari izin vereceğiz. " dedi.

'Belediye personeline idari izin'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye personeline idari izin verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Belediyemiz hizmet birimlerinde aynı görevi yapan personelimiz 23 Mart 2020 tarihi itibariyle kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacaktır." şeklinde konuştu

'Kentin tamamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor'

Çorum Belediyesi dezenfeksiyon ekibi, çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında öncelikli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, şehirlerarası otobüs terminali, konteynırlar, camiler, okullar, çocuk oyun alanları, park ve yeşil alanlar, emniyet ve jandarma teşkilatı, noterler, eczaneler, iş hanları, taksi durakları, meslek örgütleri gibi yerlerde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz." diye konuştu.

'Yaşlı ve bakıma muhtaçları da unutulmadı'

Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle kamuoyunun takdirini kazanan Çorum Belediyesi, ev temizliği hizmeti alan yaşlı ve bakıma muhtaçları da unutmadı.

Evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü 500 ailenin almış oldukları temizlik hizmetlerini yoğunlaştırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Onlar bizim başımızın tacı, rahmet ve bereket sebebimiz olan ulu çınarlar. Başımızın tacı büyüklerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz evde temizlik hizmetlerimizin yanı sıra büyüklerimizin yapacağı alışverişleri evlerine kadara ulaştıracağız. Virüse karşı alınan önlemler içerisinde evinden çıkmayan, evinde kalan yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimiz Alo 153 telefonundan bizlere ulaşacaklar ve bizler de alışverişlerini evlerine kadar ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın, her türlü önlemi aldıklarını vurgulayarak "Biz her türlü önlemi alıyoruz. Vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığımızca açıklanan kurallara riayet etmek suretiyle kendi tedbirlerini almalıdırlar. Bunu hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerini korumak için yapmalılar. " şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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