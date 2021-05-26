Çorum Belediyesi'nden yeni bisiklet yolu

Çorum Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapıyor.

Çorum Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kent genelinde bisiklet yolu uygulamasının artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "ÇORBİS projemiz hayata geçtiği ilk günden itibaren yoğun bir ilgi gördü. 10 binin üzerinde abonesi bulunan bir sistem haline gelen ÇORBİS kullanıcıları ve bisiklet sürücüleri için Azerbaycan Caddesi'nde de bisiklet yolu uygulamasını hayata geçiriyoruz. Belediye olarak 10 bin 600 metre uzunluğunda bisiklet yolu yaptık. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde de bisiklet yolları yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan Caddesi'ne de Çorum'a yakışır şekilde 800 metre uzunluğunda bisiklet yolumuzu yapıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı