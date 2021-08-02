Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
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Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Yerel

Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek Çorum Belediyesi, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen yangınlara müdahale etmek amacıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk etti.

Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

ÇORUM - Çorum Belediyesi, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen yangınlara müdahale etmek amacıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, orman yangınlarına karşı Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yangının başladığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi olarak bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 2 su tankeri, 1 arazöz ve 9 personelle destek verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

Çorum belediyesi itfaiye ekibinin yanı sıra bölgeye yardım malzemesi ve mobil ikram aracını gönderdi.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde orman yangını olduğunu, Çorum Belidiyesi olarak orman yangınları olan bölgelerde evleri yanan vatandaşların ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler hazırladıklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, "Sosyal Yardım İşleri Müdürümüze bağlı iki ekibimizi de bölgeye gönderiyoruz. Cumhurbaşkanlığımız Antalya'da bir koordinasyon merkezi kurdu. Bize de yangından etkilenen 34 köyün sorumluluğunu verdiler. Biz de o köyleri tek tek gezerek gerekli yardımı yapacağız. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın bölgeye yardım sevki konusundaki talimatlarını yerine getirerek kısa süre içerisinde o bölgede yangının yaralarını sarma konusunda Çorum üzerine düşeni yapmış olacak." şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek
Çorum Belediyesi'nden yangın bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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