Çorum Belediyesi'nden vatandaşlara dondurma ikramı

Çorum Belediyesi havaların ısınmasıyla parklara ve bahçelere akın eden vatandaşların içini serinleten dondurma jestinde bulundu.

Çorum Belediyesi havaların ısınmasıyla parklara ve bahçelere akın eden vatandaşların içini serinleten dondurma jestinde bulundu. Belediye ekipleri bin 500 paket dondurmayı vatandaşlara ikram etti.

Hava sıcaklıklarının son günlerde artması ve pandemi tedbirleri nedeniyle özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı kafe, kafeterya gibi işyerlerinin kapalı olması vatandaşları şehir merkezindeki parklara yöneltti. Parklarda aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlara Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla sürpriz hazırlandı. Tesisler Müdürlüğü'nce temin edilen bin 500 adet dondurma Yunus Emre Parkı'nda vakit geçiren vatandaşlara dağıtıldı. Kendilerine hazırlanan sürpriz için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, çalışmaların yanı sıra bu tür sürprizlerin de devam etmesini istediklerini ifade ettiler.

Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Aykut Yağlı, hazırladıkları dondurma ikramı ile vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturduklarını vurgulayarak, "Hava sıcaklıklarının artması, kafeterya ve çay bahçesi gibi yerlerin pandemi tedbirlerinden dolayı kapalı olması nedeniyle, özellikle gençlerimizin şehir merkezinde çeşitli parklarda yoğunluklar oluşturduğunu gördük. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı üzerine hemşehrilerimizi bu sıcak günlerde ferahlatacak küçük bir sürpriz hazırladık. Bin 500 adet ambalajlı dondurmayı vatandaşlarımıza ikram ettik" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı